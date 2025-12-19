Чи підпише Путін мирний план: навіщо він залякує Європу війною

Обговорення переговорного треку викликає багато суперечок та розбіжностей, оскільки за розмовами насправді практично не простежується жодних конкретних кроків, які б вказували на наближення миру в Україні. Чи підпише Путін мирний план? Навіщо путін залякує Європу війною? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Росія робитиме все для того, щоб не допустити програшних для себе позицій

Дипломат, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", що достовірність того, що Росія піде на підписання мирної угоди, яка б реально гарантувала безпеку України та відповідала міжнародному праву, залишається вкрай низькою.

Експерт закликав українське суспільство та міжнародних партнерів позбутися ілюзій щодо нинішнього переговорного процесу. За його словами, хоча дипломатичні зусилля сподіваються, розставляння сил свідчить про небажання Москви йти на компроміси.

І очевидно, що Росія робитиме все для того, щоб не допустити програшних для себе позицій. Путін, як ми бачимо з його риторики, діє химерно. І він вважає, що в Росії достатньо запасу і сил і економічного потенціалу для того, щоб продовжувати цю війну. Таким чином, ймовірність того, що ті домовленості та ідеї, які були досягнуті в Берліні, стануть прийнятними для Путіна, є низкою", — наголосив Лубківський.

Окрему увагу Лубківський звернув на прихований трек війни – масштабну психологічну операцію Кремля. Її мета переконати світ, що агресора неможливо зупинити, а отже Україна нібито має йти на поступки.

"Відбувається ще один дуже важливий, принципово важливий трек, який ми не помічаємо, бо він такий непомітний, наче це якесь повітря, яке довкола нас існує. Це трек психологічних операцій, які здійснюють Кремль. Кремль нав'язує і українцям, і європейцям, і американцям усьому світу. Дві прості речі. Це дві сторони однієї і тієї ж медалі. Перше, що Росія непереможна. І другий бік, що Росію неможливо зупинити", — пояснив дипломат.

Погрози Путіна мають конкретну мету

Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що слова путіну про готовність воювати з Європою прямо зараз звучать нелогічно, адже війська Росії застрягли в Куп'янську та Покровську.

Тож, наголошує експерт, питання у тому, як росія зібралася воювати з Європою, бо за всіх проблем в оборонці, у безпеці там лише Скандинавія, Північна Європа, країни Балтії та Польща чого варті, не кажучи вже про подальше, і це при тому, що російські війська та запаси виснажені війною проти України. За словами експерта, щось не сходиться, коли, з одного боку, росіяни вже півтора місяці говорять про Куп'янськ та Покровськ, а з іншого – загрожують Європі війною.

"Це погрози, зрозуміло, але навіщо? Для того, щоб вмикався Орбан та інші й говорили про те, що, ой, йде війна, треба зупинятися, бо путін погрожує, не треба втягуватись і давати Україні гарантії безпеки. Просто банальний шантаж, тиск і залякування нічого більше", – робить висновок Олександр Мусієнко.

