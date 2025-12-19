Подпишет ли Путин мирный план: зачем он запугивает Европу войной

Обсуждение переговорного трека вызывает много споров и разногласий, так как за разговорами на самом деле практически не прослеживается никаких конкретных шагов, указывающих на приближение мира в Украине. Подпишет ли Путин мирный план? Зачем путин запугивает Европу войной? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Россия будет делать все для того, чтобы не допустить проигрышных для себя позиций

Дипломат, директор Киевского форума безопасности Даниил Лубкивский заявил в интервью "Радио Свобода", что достоверность того, что Россия пойдет на подписание мирного соглашения, которое бы реально гарантировало безопасность Украины и соответствовало международному праву, остается крайне низкой.

Эксперт призвал украинское общество и международных партнеров избавиться от иллюзий по поводу нынешнего переговорного процесса. По его словам, хотя дипломатические усилия надеются, расстановка сил свидетельствует о нежелании Москвы идти на компромиссы.

"И очевидно, что Россия будет делать все для того, чтобы не допустить проигрышных для себя позиций. Путин, как мы видим из его риторики, действует взбалмошно. И он считает, что у России достаточно запаса и сил, и экономического потенциала для того, чтобы продолжать эту войну. Таким образом, вероятность того, что те договоренности и идеи, которые были достигнуты в Берлине, станут приемлемыми для Путина, низка", — подчеркнул Лубкивский.

Отдельное внимание Лубкивский обратил на скрытый трек войны – масштабную психологическую операцию Кремля. Ее цель убедить мир, что агрессора невозможно остановить, а значит, Украина якобы должна идти на уступки.

"Происходит еще один очень важный, принципиально важный трек, который мы не замечаем, потому что он такой незаметный, как будто это какой-то воздух, который вокруг нас существует. Это трек психологических операций, совершаемых Кремлем. Кремль навязывает и украинцам, и европейцам, и американцам всему миру. Две простые вещи. Это две стороны одной и той же медали. Первое, что Россия непобедима. И вторая сторона, что Россию невозможно остановить", — объяснил дипломат.

У угроз Путина есть конкретная цель

Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что слова путина о готовности воевать с Европой прямо сейчас звучат нелогично, ведь войска рф застряли в Купянске и Покровске.

Так что, подчеркивает эксперт, вопрос в том, как россия собралась воевать с Европой, потому что при всех проблемах в оборонке, в безопасности там только Скандинавия, Северная Европа, страны Балтии и Польша чего стоят, не говоря уже о дальнейшем, и это при том, что российские войска и запасы истощены войной против Украины. По словам эксперта, что-то не сходится, когда, с одной стороны, россияне уже полтора месяца говорят о Купянске и Покровске, а с другой – угрожают Европе войной.

"Это угрозы, разумеется, но зачем? Для того, чтобы включался Орбан и другие и говорили о том, что, ой, идет война, нужно останавливаться, потому что путин угрожает, не нужно втягиваться и давать Украине гарантии безопасности. Просто банальный шантаж, давление и запугивание, ничего больше", – заключает Александр Мусиенко.

