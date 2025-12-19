Подпишет ли Путин мирный план: зачем он запугивает Европу войной

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Обсуждение переговорного трека вызывает много споров и разногласий, так как за разговорами на самом деле практически не прослеживается никаких конкретных шагов, указывающих на приближение мира в Украине. Подпишет ли Путин мирный план? Зачем путин запугивает Европу войной? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Дипломат, директор Киевского форума безопасности Даниил Лубкивский заявил в интервью "Радио Свобода", что достоверность того, что Россия пойдет на подписание мирного соглашения, которое бы реально гарантировало безопасность Украины и соответствовало международному праву, остается крайне низкой.
Эксперт призвал украинское общество и международных партнеров избавиться от иллюзий по поводу нынешнего переговорного процесса. По его словам, хотя дипломатические усилия надеются, расстановка сил свидетельствует о нежелании Москвы идти на компромиссы.
Отдельное внимание Лубкивский обратил на скрытый трек войны – масштабную психологическую операцию Кремля. Ее цель убедить мир, что агрессора невозможно остановить, а значит, Украина якобы должна идти на уступки.
Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что слова путина о готовности воевать с Европой прямо сейчас звучат нелогично, ведь войска рф застряли в Купянске и Покровске.
Так что, подчеркивает эксперт, вопрос в том, как россия собралась воевать с Европой, потому что при всех проблемах в оборонке, в безопасности там только Скандинавия, Северная Европа, страны Балтии и Польша чего стоят, не говоря уже о дальнейшем, и это при том, что российские войска и запасы истощены войной против Украины. По словам эксперта, что-то не сходится, когда, с одной стороны, россияне уже полтора месяца говорят о Купянске и Покровске, а с другой – угрожают Европе войной.
Читайте также на портале "Комментарии" — у Украины наконец-то появились козырные карты: изменится ли теперь позиция США.