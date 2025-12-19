В США раскрыли настоящие цели Путина в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжают публично декларировать приверженность начальным, максималистским военным целям Кремля, одновременно системно преувеличивая реальные успехи российской армии на фронте. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики напоминают, что 17 декабря во время церемонии награждения российских военных Путин заявил о намерении "достичь всех поставленных целей" и утверждал, что РФ захватила "стратегически важные населенные пункты", что открывает путь для дальнейших наступлений. В ISW отмечают, что подобные заявления еще раз подтверждают: Путин не готов соглашаться на мирное соглашение, которое основывалось бы на предложенном США 28-пунктном плане.

В институте обращают внимание и на конкретные примеры манипуляций. В частности, Путин заявлял о полном захвате Северска, тогда как аналитики подтверждают оккупацию лишь около 77% города. Герасимов, в свою очередь, сообщил о якобы захвате Купянска и контроле над половиной Константиновки. В то же время, ISW не зафиксировал доказательств продвижения РФ в Константиновке, а оккупированной считает лишь 1,6% ее территории.

Также Герасимов заявил, что в 2025 году русские войска якобы оккупировали более 6300 квадратных километров Украины. По оценкам ISW, реальная цифра составляет около 4700 квадратных километров, что даже в преувеличенном варианте составляет всего 1,04% площади Украины.

Аналитики подчеркивают, что такие заявления Кремля, скорее, демонстрируют медленные темпы наступления РФ и подрывают попытки создать иллюзию неизбежной победы. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, по оценке ISW, продолжает сигнализировать готовность к переговорам, тогда как российское руководство публично отвергает ключевые положения возможного мирного плана и не желает предоставлять Украине надежные гарантии безопасности.

