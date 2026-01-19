У США розкрили новий план РФ із ударами по енергетиці: завдання особисто на контролі Путіна

Росія намагається розділити енергетичну систему України на ізольовані "енергетичні острови", відрізані від виробництва, постачання та передачі електроенергії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою аналітиків, російські війська завдають ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури з метою фактичного поділу енергомережі країни по лінії Схід-Захід. Така тактика, зазначають експерти, може створити умови для локальних та масштабних блекаутів в окремих регіонах України.

Особливе занепокоєння викликає інформація Головного управління розвідки ЗСУ про те, що Росія розглядає можливість ударів по підстанціях атомних електростанцій. В українській розвідці попереджають: метою противника може стати відключення АЕС від загальної енергомережі, що призведе до масових відключень електроенергії та опалення для цивільного населення у зимовий період.

В ISW нагадують, що, за словами президента Володимира Зеленського, для покриття внутрішніх потреб взимку Україні необхідно близько 18 гігават електроенергії. В даний час електростанції здатні виробляти лише близько 11 гігават. Ця різниця, наголошують аналітики, може суттєво збільшитися, якщо в результаті російських ударів одну або кілька атомних електростанцій буде виведено з енергосистеми.

Експерти також зазначають, що на тлі атак на енергетичну інфраструктуру, що тривають, Україні терміново потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони і боєприпаси. В іншому випадку, попереджають аналітики, Росія може розширити удари і перейти до об'єктів атомної енергетики в розпал зими, що створить критичні ризики для енергетичної безпеки країни.

