logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США раскрыли новый план РФ с ударами по энергетике: задача лично на контроле Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В США раскрыли новый план РФ с ударами по энергетике: задача лично на контроле Путина

Аналитики ISW объяснили, как РФ пытается разделить энергосистему Украины на "острова"

19 января 2026, 11:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия пытается разделить энергетическую систему Украины на изолированные "энергетические острова", отрезанные от производства, поставок и передачи электроэнергии. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

В США раскрыли новый план РФ с ударами по энергетике: задача лично на контроле Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, российские войска наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры с целью фактического разделения энергосети страны по линии восток–запад. Такая тактика, отмечают эксперты, может создать условия для локальных и масштабных блэкаутов в отдельных регионах Украины.

Особую обеспокоенность вызывает информация Главного управления разведки ВСУ о том, что Россия рассматривает возможность ударов по подстанциям атомных электростанций. В украинской разведке предупреждают: целью противника может стать отключение АЭС от общей энергосети, что приведёт к массовым отключениям электроэнергии и отопления для гражданского населения в зимний период.

В ISW напоминают, что, по словам президента Владимира Зеленского, для покрытия внутренних потребностей зимой Украине необходимо около 18 гигаватт электроэнергии. В настоящее время электростанции способны производить лишь около 11 гигаватт. Эта разница, подчёркивают аналитики, может существенно увеличиться, если в результате российских ударов одна или несколько атомных электростанций будут выведены из энергосистемы.

Эксперты также отмечают, что на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру Украине срочно требуются дополнительные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. В противном случае, предупреждают аналитики, Россия может расширить удары и перейти к объектам атомной энергетики в самый разгар зимы, что создаст критические риски для энергетической безопасности страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — изменился подход к графикам: энергетики рассказали, сколько может не быть света в домах украинцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-18-2026/
Теги:

Новости

Все новости