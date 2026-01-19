В США раскрыли новый план РФ с ударами по энергетике: задача лично на контроле Путина

Россия пытается разделить энергетическую систему Украины на изолированные "энергетические острова", отрезанные от производства, поставок и передачи электроэнергии. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, российские войска наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры с целью фактического разделения энергосети страны по линии восток–запад. Такая тактика, отмечают эксперты, может создать условия для локальных и масштабных блэкаутов в отдельных регионах Украины.

Особую обеспокоенность вызывает информация Главного управления разведки ВСУ о том, что Россия рассматривает возможность ударов по подстанциям атомных электростанций. В украинской разведке предупреждают: целью противника может стать отключение АЭС от общей энергосети, что приведёт к массовым отключениям электроэнергии и отопления для гражданского населения в зимний период.

В ISW напоминают, что, по словам президента Владимира Зеленского, для покрытия внутренних потребностей зимой Украине необходимо около 18 гигаватт электроэнергии. В настоящее время электростанции способны производить лишь около 11 гигаватт. Эта разница, подчёркивают аналитики, может существенно увеличиться, если в результате российских ударов одна или несколько атомных электростанций будут выведены из энергосистемы.

Эксперты также отмечают, что на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру Украине срочно требуются дополнительные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. В противном случае, предупреждают аналитики, Россия может расширить удары и перейти к объектам атомной энергетики в самый разгар зимы, что создаст критические риски для энергетической безопасности страны.

