У США розкрили мету заяви Путіна про Костянтинівку: на кого Кремль намагався вплинути

Володимир Путін міг свідомо використати заяву про нібито захоплення Костянтинівки як елемент масштабної інформаційної операції, розрахованої насамперед на західну аудиторію. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На думку експертів, нарада російського президента з військовим керівництвом, що відбулася увечері 3 липня, була організована не випадково. Його час збігся з початком довгих вихідних у Сполучених Штатах з нагоди Дня незалежності, що, як вважають у ISW, мало забезпечити максимальний інформаційний ефект у західних ЗМІ.

Американські аналітики зазначають, що Кремль уже почав активно використовувати заяву про "взяття" Костянтинівки як власну інформаційну перемогу. Незважаючи на спростування з боку українського Генерального штабу, російська влада продовжує поширювати відповідні повідомлення через державні медіа та офіційні канали.

В Інституті вивчення війни вважають, що подібна кампанія може продовжуватись протягом найближчих днів і навіть тижнів. Її мета — сформувати враження про нібито успішний наступ російських військ та посилити тиск на громадську думку західних країн, які продовжують надавати підтримку Україні.

Експерти також повідомили, що мають намір детально проаналізувати заяви Володимира Путіна, начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова та інших російських командирів у наступному огляді війни.

За оцінкою ISW, подібні інформаційні операції залишаються важливою частиною стратегії Кремля, який прагне компенсувати обмежені успіхи на полі бою гучними політичними заявами та спробами вплинути на міжнародний порядок денний.

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