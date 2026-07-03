Россия готовит новые силы возле Каховки: в ВМС объяснили, существует ли угроза прорыва через Днепр

Российские войска могут усилить свое присутствие в районе бывшего Каховского водохранилища, опрокинув туда дополнительные специализированные подразделения. По информации украинской разведки, оккупанты рассматривают возможность более активного использования на этом участке операторов беспилотников и сил специального назначения.

Дмитрий Плетенчук. Фото: из открытых источников

Впрочем, даже при таких условиях говорить о существенном изменении ситуации на фронте пока преждевременно. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, ключевым фактором, сдерживающим любые масштабные наступательные планы российской армии, остается река Днепр. Форсирование такого водного препятствия представляет собой чрезвычайно сложную военную операцию, а еще большие трудности возникают с обеспечением войск после переправы.

Плетенчук подчеркнул, что даже если оккупанты смогут перебросить отдельные силы через реку, поддерживать стабильную логистику и поставки на захваченном плацдарме будет крайне проблематично. Именно поэтому, по его мнению, нынешние действия россиян вряд ли будут оказывать решающее влияние на ход боевых действий в этом направлении.

В то же время, украинские военные внимательно следят за активностью противника, ведь российская армия постоянно проводит разведку и ищет новые возможности для давления.

Отдельно представитель ВМС обратил внимание на ситуацию в Херсоне, который остается под ежедневными атаками окупантов. Российские войска систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре, маршрутным автобусам, автозаправочным станциям и другим объектам, не имеющим военного значения. Такую тактику Плетенчук охарактеризовал как неизменную политику террора против мирного населения, не имеющую никакого военного оправдания.

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