logo_ukra

BTC/USD

61950

ETH/USD

1740.49

USD/UAH

44.8

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія готує нові сили біля Каховки: у ВМС пояснили, чи існує загроза прориву через Дніпро
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія готує нові сили біля Каховки: у ВМС пояснили, чи існує загроза прориву через Дніпро

Окупанти перекидають підрозділи дронів і спецпризначенців, але головною перепоною для їхніх планів залишається одна природна межа

3 липня 2026, 14:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські війська можуть посилити свою присутність у районі колишнього Каховського водосховища, перекинувши туди додаткові спеціалізовані підрозділи. За інформацією української розвідки, окупанти розглядають можливість активнішого використання на цій ділянці операторів безпілотників і сил спеціального призначення.

Росія готує нові сили біля Каховки: у ВМС пояснили, чи існує загроза прориву через Дніпро

Дмитро Плетенчук. Фото: із відкритих джерел

Втім, навіть за таких умов говорити про суттєву зміну ситуації на фронті наразі передчасно. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, ключовим фактором, який стримує будь-які масштабні наступальні плани російської армії, залишається річка Дніпро. Форсування такої водної перешкоди є надзвичайно складною військовою операцією, а ще більші труднощі виникають із забезпеченням військ після переправи.

Плетенчук наголосив, що навіть якщо окупанти зможуть перекинути окремі сили через річку, підтримувати стабільну логістику та постачання на захопленому плацдармі буде вкрай проблематично. Саме тому, на його думку, нинішні дії росіян навряд чи матимуть вирішальний вплив на перебіг бойових дій на цьому напрямку.

Водночас українські військові уважно стежать за активністю противника, адже російська армія постійно проводить розвідку та шукає нові можливості для тиску.

Окремо речник ВМС звернув увагу на ситуацію в Херсоні, який залишається під щоденними атаками окупантів. Російські війська систематично завдають ударів по цивільній інфраструктурі, маршрутних автобусах, автозаправних станціях та інших об'єктах, що не мають військового значення. Таку тактику Плетенчук охарактеризував як незмінну політику терору проти мирного населення, яка не має жодного військового виправдання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ніхто не втік із Кінбурнської коси: у ВМС спростували чутки про визволення територій.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини