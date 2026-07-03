Росія готує нові сили біля Каховки: у ВМС пояснили, чи існує загроза прориву через Дніпро

Російські війська можуть посилити свою присутність у районі колишнього Каховського водосховища, перекинувши туди додаткові спеціалізовані підрозділи. За інформацією української розвідки, окупанти розглядають можливість активнішого використання на цій ділянці операторів безпілотників і сил спеціального призначення.

Дмитро Плетенчук. Фото: із відкритих джерел

Втім, навіть за таких умов говорити про суттєву зміну ситуації на фронті наразі передчасно. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, ключовим фактором, який стримує будь-які масштабні наступальні плани російської армії, залишається річка Дніпро. Форсування такої водної перешкоди є надзвичайно складною військовою операцією, а ще більші труднощі виникають із забезпеченням військ після переправи.

Плетенчук наголосив, що навіть якщо окупанти зможуть перекинути окремі сили через річку, підтримувати стабільну логістику та постачання на захопленому плацдармі буде вкрай проблематично. Саме тому, на його думку, нинішні дії росіян навряд чи матимуть вирішальний вплив на перебіг бойових дій на цьому напрямку.

Водночас українські військові уважно стежать за активністю противника, адже російська армія постійно проводить розвідку та шукає нові можливості для тиску.

Окремо речник ВМС звернув увагу на ситуацію в Херсоні, який залишається під щоденними атаками окупантів. Російські війська систематично завдають ударів по цивільній інфраструктурі, маршрутних автобусах, автозаправних станціях та інших об'єктах, що не мають військового значення. Таку тактику Плетенчук охарактеризував як незмінну політику терору проти мирного населення, яка не має жодного військового виправдання.

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