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Ніхто не втік із Кінбурнської коси: у ВМС спростували чутки про визволення територій

«Це процес послідовний»: у ЗСУ пояснили статус Кінбурнської коси після появи українського прапора

25 червня 2026, 16:39
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Недилько Ксения

Інформація про те, що окупаційні війська Російської Федерації повністю залишили Кінбурнську косу, наразі не відповідає дійсності. Цей клочок суходолу в Миколаївській області, який перебуває під контролем загарбників ще з весни 2022 року, досі має для них велике геополітичне та військове значення.

Ніхто не втік із Кінбурнської коси: у ВМС спростували чутки про визволення територій

Український прапор з’явився на Кінбурнському півострові. Фото: з відкритих джерел

Про це в коментарі "Суспільному" повідомив офіційний представник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, Сили оборони планомірно працюють над послабленням позицій ворога на цій ділянці, проте говорити про фінал операції ще зарано.

"Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики, — зазначив офіцер, підкресливши, що тиск на комунікації загарбників здійснюється безперервно протягом тривалого часу. — Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса — це зона бойових дій".

Хвиля обговорень навколо деокупації регіону спалахнула після того, як Регіональне управління сил Територіальної оборони "Південь" поширило в мережі кадри, на яких українські захисники фіксують державний стяг на території коси. У ВМС закликали дотримуватися інформаційної гігієни та тверезо оцінювати ситуацію, оскільки запеклі бої за повернення контролю над цим плацдармом усе ще тривають.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за даними військових, демонстрація державного прапора є не лише символічним жестом. Вона стала частиною масштабної кампанії зі знищення бойового потенціалу противника на Кінбурнській косі та прилеглих територіях.

На оприлюднених кадрах також зафіксовано ураження пунктів управління російських ударних безпілотників "Молнія". Ці об’єкти були розташовані поблизу населеного пункту Очаківське та використовувалися для атак на правобережжя Миколаївської області. Саме звідти російські військові запускали дрони по цивільній інфраструктурі, житлових будинках і транспортних засобах мирних мешканців.



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