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Никто не сбежал из Кинбурнской косы: в ВМС опровергли слухи об освобождении территорий

«Это процесс последовательный»: в ВСУ объяснили статус Кинбурнской косы после появления украинского флага

25 июня 2026, 16:39
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Недилько Ксения

Информация о том, что оккупационные войска Российской Федерации полностью покинули Кинбурнскую косу, пока не соответствует действительности. Этот клочок суши в Николаевской области, который находится под контролем захватчиков еще с весны 2022 года, до сих пор имеет большое геополитическое и военное значение.

Никто не сбежал из Кинбурнской косы: в ВМС опровергли слухи об освобождении территорий

Украинский флаг появился на Кинбурнском полуострове. Фото: из открытых источников

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил официальный представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, Силы обороны планомерно работают над ослаблением позиций врага на этом участке, однако говорить о финале операции еще рано.

"Мы с вами сейчас наблюдаем процесс уничтожения российской логистики, – отметил офицер, подчеркнув, что давление на коммуникации захватчиков оказывается непрерывно в течение длительного времени. – Это процесс последовательный, не первый год, даже не месяц он продолжается. Но по состоянию на сегодняшний день Кинбурнская коса — это зона боевых действий".

Волна обсуждений вокруг деоккупации региона разразилась после того, как Региональное управление сил Территориальной обороны "Юг" распространило в сети кадры, на которых украинские защитники фиксируют государственный флаг на территории косы. В ВМС призывали соблюдать информационную гигиену и трезво оценивать ситуацию, поскольку ожесточенные бои за возвращение контроля над этим плацдармом все еще продолжаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по данным военных, демонстрация государственного флага является не только символическим жестом. Она стала частью масштабной кампании по уничтожению боевого потенциала противника на Кинбурнской косе и близлежащих территориях.

На обнародованных кадрах также зафиксировано поражение пунктов управления российских ударных беспилотников "Молния". Эти объекты находились вблизи населенного пункта Очаковское и использовались для атак на правобережье Николаевской области. Именно оттуда российские военные запускали дроны по гражданской инфраструктуре, жилым домам и транспортным средствам мирных жителей.



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