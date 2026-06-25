Фактично ізоляція російського угруповання: де ЗСУ підняли український прапор

Сили оборони України продовжують активні дії на південному напрямку та посилюють тиск на російські війська, які утримують позиції на Кінбурнському півострові. Про новий етап операції повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Одеса", оприлюднивши відео з українським прапором, встановленим на території, яку окупанти досі вважали під своїм контролем.

Український прапор з’явився на Кінбурнському півострові. Фото: з відкритих джерел

За даними військових, демонстрація державного прапора є не лише символічним жестом. Вона стала частиною масштабної кампанії зі знищення бойового потенціалу противника на Кінбурнській косі та прилеглих територіях.

На оприлюднених кадрах також зафіксовано ураження пунктів управління російських ударних безпілотників "Молнія". Ці об’єкти були розташовані поблизу населеного пункту Очаківське та використовувалися для атак на правобережжя Миколаївської області. Саме звідти російські військові запускали дрони по цивільній інфраструктурі, житлових будинках і транспортних засобах мирних мешканців.

Командир ОТУ "Одеса" полковник Денис Носіков заявив, що українським силам вдалося майже повністю перерізати логістичні маршрути окупаційного угруповання. За його словами, постачання боєприпасів, пального, продовольства та навіть питної води для російських підрозділів фактично заблоковане.

Військове командування стверджує, що через погіршення ситуації окупанти вже розпочали евакуаційні заходи. Розвідка фіксує ознаки поступового згортання діяльності окремих російських підрозділів на півострові.

У Силах оборони наголошують, що операція триває і є частиною більш широкого плану зі звільнення українського півдня. Військові підкреслюють: Кінбурнський півострів, як і Крим, залишається невід'ємною частиною України, а боротьба за повернення окупованих територій не припиняється.

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