Фактически изоляция российской группировки: где ВСУ подняли украинский флаг

Силы обороны Украины продолжают активные действия на южном направлении и усиливают давление на российские войска, удерживающие позиции на Кинбурнском полуострове. О новом этапе операции сообщили в оперативно-тактической группировке "Одесса", обнародовав видео с украинским флагом, установленным на территории, которую до сих пор считали оккупанты под своим контролем.

Украинский флаг появилось на Кинбурнском полуострове. Фото: из открытых источников

По данным военных, демонстрация государственного флага является не только символическим жестом. Она стала частью масштабной кампании по уничтожению боевого потенциала противника на Кинбурнской косе и близлежащих территориях.

На обнародованных кадрах также зафиксировано поражение пунктов управления российских ударных беспилотников Молния. Эти объекты находились вблизи населенного пункта Очаковское и использовались для атак на правобережье Николаевской области. Именно оттуда российские военные запускали дроны по гражданской инфраструктуре, жилым домам и транспортным средствам мирных жителей.

Командир ОТУ "Одесса" полковник Денис Носиков заявил, что украинским силам удалось почти полностью перерезать логистические маршруты оккупационной группировки. По его словам, поставки боеприпасов, горючего, продовольствия и даже питьевой воды для российских подразделений фактически заблокированы.

Военное командование утверждает, что из-за ухудшения ситуации оккупанты уже начали эвакуационные мероприятия. Разведка фиксирует признаки постепенного сворачивания деятельности отдельных русских подразделений на полуострове.

В Силах обороны отмечают, что операция продолжается и является частью более широкого плана по освобождению украинского юга. Военные подчеркивают: Кинбурнский полуостров, как и Крым, остается неотъемлемой частью Украины, а борьба за возвращение оккупированных территорий не прекращается.

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