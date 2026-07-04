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В США раскрыли цель заявления Путина о Константиновке: на кого Кремль пытался повлиять

Американские аналитики считают, что совещание с генералами было тщательно срежиссировано ради информационного эффекта накануне праздников в США

4 июля 2026, 12:33
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Кравцев Сергей

Владимир Путин мог сознательно использовать заявление о якобы захвате Константиновки как элемент масштабной информационной операции, рассчитанной прежде всего на западную аудиторию. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В США раскрыли цель заявления Путина о Константиновке: на кого Кремль пытался повлиять

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению экспертов, совещание российского президента с военным руководством, состоявшееся вечером 3 июля, было организовано не случайно. Его время совпало с началом длинных выходных в Соединенных Штатах по случаю Дня независимости, что, как считают в ISW, должно было обеспечить максимальный информационный эффект в западных СМИ.

Американские аналитики отмечают, что Кремль уже начал активно использовать заявление о "взятии" Константиновки как собственную информационную победу. Несмотря на опровержения со стороны украинского Генерального штаба, российские власти продолжают распространять соответствующие сообщения через государственные медиа и официальные каналы.

В Институте изучения войны считают, что подобная кампания может продолжаться в течение ближайших дней и даже недель. Ее цель — сформировать впечатление о якобы успешном наступлении российских войск и усилить давление на общественное мнение западных стран, которые продолжают оказывать поддержку Украине.

Эксперты также сообщили, что намерены подробно проанализировать заявления Владимира Путина, начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и других российских командиров в следующем обзоре хода войны.

По оценке ISW, подобные информационные операции остаются важной частью стратегии Кремля, который стремится компенсировать ограниченные успехи на поле боя громкими политическими заявлениями и попытками повлиять на международную повестку.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-3-2026/
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