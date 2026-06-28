У США розкрили брехню росіян про масштабний наступ: де Кремль зазнав великого фіаска

Попри гучні заяви російської пропаганди про нібито прориви на фронті, реальна ситуація для армії РФ залишається значно складнішою. Масштабний наступ окупаційних сил фактично зайшов у глухий кут без досягнення стратегічних результатів. Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Наступ росіян. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW зазначають, що російські підрозділи не змогли досягти суттєвих просувань одразу на кількох ключових напрямках. Зокрема, на півночі Харківської та Сумської областей атаки були зупинені, а українські сили перейшли до локальних контратак поблизу Козачої Лопані та Земляного Яру. Водночас українські підрозділи завдали ударів по російських складах пального та командних пунктах у прикордонній Бєлгородській області.

Як зауважують в Інституті вивчення війни, подібна картина спостерігається й на Донбасі. На Слов’янському, Покровському та Новопавлівському напрямках російські війська продовжують штурми, однак без помітного просування. За оцінкою ISW, у відповідь на відсутність результатів російська пропаганда активізувала інформаційні операції, включно з поширенням згенерованих штучним інтелектом відео про нібито захоплення українських міст.

Окремо аналітики звертають увагу на ситуацію на півдні. В окупованій частині Запорізької області українські сили продовжують руйнувати логістичні маршрути противника. Унаслідок ударів пошкоджено важливий міст на трасі Ростов–Крим, а також знищено низку російських вантажівок, що ускладнило постачання для угруповання РФ.

Під посиленим тиском залишається і Крим. За даними ISW, точкові удари по військовій інфраструктурі призвели до пошкодження систем протиповітряної оборони та паливних резервуарів поблизу Феодосії й Керчі. Це, у свою чергу, спричинило перебої з електропостачанням і запровадження графіків відключень на окупованому півострові.

Як підсумовують аналітики, попри інформаційні заяви Кремля, бойова динаміка свідчить про виснаження наступальних можливостей російської армії та зростання ефективності українських ударів по тиловій інфраструктурі.

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