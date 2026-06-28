В США раскрыли ложь россиян о масштабном наступлении: где Кремль потерпел большое фиаско

Несмотря на громкие заявления российской пропаганды о якобы прорывах на фронте, реальная ситуация для армии РФ остается гораздо более сложной. Масштабное наступление оккупационных сил фактически вошло в тупик без достижения стратегических результатов. Об этом идет речь в анализе американского Института изучения войны (ISW).

Наступление россиян. Фото из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, что российские подразделения не смогли достичь существенных продвижений на нескольких ключевых направлениях. В частности, на севере Харьковской и Сумской областей атаки были остановлены, а украинские силы перешли к локальным контратак вблизи Казачьей Лопани и Земляного Яра. В то же время украинские подразделения нанесли удары по российским составам горючего и командным пунктам в приграничной Белгородской области.

Как отмечают в Институте изучения войны, подобная картина наблюдается и в Донбассе. На Славянском, Покровском и Новопавловском направлениях русские войска продолжают штурмы, однако без заметного продвижения. По оценке ISW, в ответ на отсутствие результатов российская пропаганда активизировала информационные операции, включая распространение сгенерированных искусственным интеллектом видео о якобы захвате украинских городов.

Отдельно аналитики обращают внимание на ситуацию на юге. В оккупированной части Запорожской области украинские силы продолжают разрушать логистические маршруты противника. В результате ударов поврежден важный мост на трассе Ростов-Крым, а также уничтожен ряд российских грузовиков, что затруднило поставки для группировки РФ.

Под усиленным давлением остается и Крым. По данным ISW, точечные удары по военной инфраструктуре привели к повреждению систем противовоздушной обороны и топливных резервуаров вблизи Феодосии и Керчи. Это, в свою очередь, повлекло за собой перебои с электроснабжением и введение графиков отключений на оккупированном полуострове.

Как заключают аналитики, несмотря на информационные заявления Кремля, боевая динамика свидетельствует об истощении наступательных возможностей российской армии и росте эффективности украинских ударов по тыловой инфраструктуре.

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