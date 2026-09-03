У США розкрили брехню Путіна про успіхи РФ на полі бою

Російський диктатор Володимир Путін знову представив ситуацію на фронті значно успішнішою для російської армії, ніж вона виглядає за даними відкритих джерел. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), заяви президента РФ про темпи наступу не відповідають динаміці бойових дій, що спостерігається.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

На прес-конференції 1 вересня Путін заявив, що російські війська прискорюють наступ, а операція із захоплення всієї Донецької області розвивається відповідно до плану. За словами російського президента, лише у серпні армія РФ захопила там 15 населених пунктів та близько 270 квадратних кілометрів території.

Путін також стверджував, що російські підрозділи знаходяться лише за кілька кілометрів від східних околиць Слов'янська та Краматорська, а також південних околиць Дружківки.

Однак дані ISW суттєво відрізняються. Аналітики встановили, що у серпні російські війська змогли захопити близько 73,14 квадратного кілометра Донецької області. Ще на 104,44 квадратного кілометра вони просунулися чи проникли на окремі позиції. При цьому підтверджена консолідація російських сил чи захоплення території на всьому театрі бойових дій становила близько 90,35 квадратного кілометра.

Окремо ISW звертає увагу на історію російських обіцянок щодо Донецької області. Путін уже щонайменше 15 разів встановлював терміни її повного захоплення, проте жоден із цих дедлайнів російська армія не виконала.

Таким чином, заяви Кремля про стрімке просування виглядають швидше як політична демонстрація впевненості, ніж точний опис ситуації на фронті.

За оцінкою ISW, російські війська продовжують наступальні дії, проте масштаб їхніх територіальних придбань помітно поступається цифрам, озвученим Путіним. Це ставить під сумнів твердження російського керівництва про неминучість військової перемоги.

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