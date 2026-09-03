В США раскрыли ложь Путина об успехах РФ на поле боя

Российский диктатор Владимир Путин вновь представил ситуацию на фронте значительно более успешной для российской армии, чем она выглядит по данным открытых источников. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), заявления президента РФ о темпах наступления не соответствуют наблюдаемой динамике боевых действий.

Российские войска. Фото: из открытых источников

На пресс-конференции 1 сентября Путин заявил, что российские войска ускоряют наступление, а операция по захвату всей Донецкой области развивается в соответствии с планом. По словам российского президента, только в августе армия РФ захватила там 15 населенных пунктов и около 270 квадратных километров территории.

Путин также утверждал, что российские подразделения находятся всего в нескольких километрах от восточных окраин Славянска и Краматорска, а также южных окраин Дружковки.

Однако данные ISW существенно отличаются. Аналитики установили, что в августе российские войска смогли захватить около 73,14 квадратного километра Донецкой области. Еще на 104,44 квадратного километра они продвинулись или проникли на отдельные позиции. При этом подтвержденная консолидация российских сил или захват территории на всем театре боевых действий составили около 90,35 квадратного километра.

Отдельно ISW обращает внимание на историю российских обещаний относительно Донецкой области. Путин уже как минимум 15 раз устанавливал сроки ее полного захвата, однако ни один из этих дедлайнов российская армия не выполнила.

Таким образом, заявления Кремля о стремительном продвижении выглядят скорее, как политическая демонстрация уверенности, чем точное описание ситуации на фронте.

По оценке ISW, российские войска продолжают наступательные действия, однако масштаб их территориальных приобретений заметно уступает цифрам, озвученным Путиным. Это ставит под вопрос утверждение российского руководства о неизбежности военной победы.

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