Полная капитуляция или заморозка: в США ответили, есть ли шанс на прекращение войны в Украине

Владимир Путин вновь дал понять, что Россия не собирается соглашаться на прекращение боевых действий по нынешней линии фронта. По оценке Института изучения войны (ISW), заявления российского президента подтверждают прежнюю позицию Кремля: Москва не заинтересована в реальном компромиссе и готова продолжать войну против Украины.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Во время своего выступления Путин заявил, что Россия не хочет "замораживать" конфликт на существующих позициях. При этом российский лидер допустил переговоры только при условии, что они будут наполнены "конкретным содержанием".

В ISW предполагают, что под такой формулировкой Москва подразумевает условия, выгодные именно России. Таким образом, речь идет не о готовности искать взаимный компромисс, а о переговорах, которые должны привести к реализации требований Кремля.

Аналитики отмечают, что подобная позиция не является новой. Высокопоставленные российские чиновники неоднократно заявляли о готовности продолжать войну до тех пор, пока Украина не согласится на ключевые требования Москвы.

Фактически Кремль продолжает связывать перспективу завершения войны не с прекращением огня или фиксацией нынешней линии фронта, а с достижением политических и территориальных целей России.

Это существенно ограничивает пространство для дипломатического маневра. Даже если стороны вернутся к полноценному переговорному процессу, Москва, судя по заявлениям российского руководства, намерена использовать его не для фиксации существующего положения, а для продвижения собственных условий.

В ISW считают, что последние слова Путина следует рассматривать именно в этом контексте. Кремль вновь демонстрирует нежелание соглашаться на вариант, при котором война просто остановится без выполнения российских требований.

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