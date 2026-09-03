Повна капітуляція чи заморозка: у США відповіли, чи є шанс на припинення війни в Україні

Володимир Путін знову дав зрозуміти, що Росія не збирається погоджуватися на припинення бойових дій на нинішній лінії фронту. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), заяви російського президента підтверджують колишню позицію Кремля: Москва не зацікавлена у реальному компромісі та готова продовжувати війну проти України.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Під час свого виступу Путін заявив, що Росія не хоче заморожувати конфлікт на існуючих позиціях. При цьому російський лідер допустив переговори лише за умови, що їх буде наповнено "конкретним змістом".

В ISW припускають, що під таким формулюванням Москва має на увазі умови, вигідні саме Росії. Таким чином, йдеться не про готовність шукати взаємний компроміс, а про переговори, які мають спричинити реалізацію вимог Кремля.

Аналітики зазначають, що така позиція не є новою. Високопоставлені російські чиновники неодноразово заявляли про готовність продовжувати війну доти, доки Україна не погодиться на ключові вимоги Москви.

Фактично Кремль продовжує пов'язувати перспективу завершення війни не з припиненням вогню чи фіксацією нинішньої лінії фронту, і з досягненням політичних і територіальних цілей Росії.

Це суттєво обмежує простір для дипломатичного маневру. Навіть якщо сторони повернуться до повноцінного переговорного процесу, Москва, судячи з заяв російського керівництва, має намір використати його не для фіксації існуючого положення, а для власних умов.

В ISW вважають, що останні слова Путіна слід розглядати саме у цьому контексті. Кремль знову демонструє небажання погоджуватися на варіант, коли війна просто зупиниться без виконання російських вимог.

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