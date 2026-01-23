У США назвали головний фактор, який говорить про те, що РФ робить ставку на затяжну війну

Російське військове командування продовжує адаптувати свої сили до умов затяжної позиційної війни проти України, роблячи ставку на масове використання легкої моторизованої техніки. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою аналітиків, у 2025 році одним із ключових пріоритетів забезпечення окупаційних військ стало постачання модернізованих легких транспортних засобів.

Така стратегія, зазначають у ISW, наочно демонструє спроби армії РФ оптимізувати структуру та логістику під позиційний характер бойових дій.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російське командування планує у 2026 році передати штурмовим підрозділам понад 2600 одиниць легкомоторної техніки – баггі, мотоциклів та квадроциклів – із резерву Генерального штабу РФ. Додатково близько 4200 таких транспортних засобів, як очікується, буде поставлено оборонно-промисловим комплексом Росії вже в першому кварталі.

При цьому, за словами Машовця, значна частина цих планів спирається на так звані несистемні закупівлі — допомогу волонтерів, приватні пожертвування та фінансові внески окремих регіонів РФ.

Легка моторизована техніка використовується переважно для швидкої доставки піхоти ближче до лінії фронту, що дозволяє частково компенсувати втрати бронетехніки. У ISW наголошують: подібний фокус підтверджує їх оцінку, згідно з якою просування російських військ у найближчій та середньостроковій перспективі залишатиметься повільним та обмеженим.

