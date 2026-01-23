logo

В США назвали главный фактор, который говорит о том, что РФ делает ставку на затяжную войну
commentss НОВОСТИ Все новости

В США назвали главный фактор, который говорит о том, что РФ делает ставку на затяжную войну

ISW фиксирует ставку Кремля на легкую технику и ограниченные наступательные возможности на фронте

23 января 2026, 11:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российское военное командование продолжает адаптировать свои силы к условиям затяжной позиционной войны против Украины, делая ставку на массовое использование легкой моторизованной техники. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В США назвали главный фактор, который говорит о том, что РФ делает ставку на затяжную войну

Российские войска. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, в 2025 году одним из ключевых приоритетов обеспечения оккупационных войск стали поставки модернизированных легких транспортных средств. 

Такая стратегия, отмечают в ISW, наглядно демонстрирует попытки армии РФ оптимизировать структуру и логистику под позиционный характер боевых действий.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российское командование планирует в 2026 году передать штурмовым подразделениям более 2600 единиц легкомоторной техники — багги, мотоциклов и квадроциклов — из резерва Генерального штаба РФ. Дополнительно около 4200 таких транспортных средств, как ожидается, будут поставлены оборонно-промышленным комплексом России уже в первом квартале.

При этом, по словам Машовца, значительная часть этих планов опирается на так называемые "несистемные закупки" — помощь волонтеров, частные пожертвования и финансовые взносы отдельных регионов РФ.

Легкая моторизованная техника используется в основном для быстрой доставки пехоты ближе к линии фронта, что позволяет частично компенсировать потери бронетехники. В ISW подчеркивают: подобный фокус подтверждает их оценку, согласно которой продвижение российских войск в ближайшей и среднесрочной перспективе будет оставаться медленным и ограниченным.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские и американские чиновники продолжили серию встреч в Швейцарии 22 января на фоне активизации дипломатических контактов вокруг возможных путей прекращения войны. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где стороны обсудили вопросы усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина еще перед переговорами в ОАЭ намекнули, что война будет продолжаться.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-22-2026/
