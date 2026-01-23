В США назвали главный фактор, который говорит о том, что РФ делает ставку на затяжную войну

Российское военное командование продолжает адаптировать свои силы к условиям затяжной позиционной войны против Украины, делая ставку на массовое использование легкой моторизованной техники. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, в 2025 году одним из ключевых приоритетов обеспечения оккупационных войск стали поставки модернизированных легких транспортных средств.

Такая стратегия, отмечают в ISW, наглядно демонстрирует попытки армии РФ оптимизировать структуру и логистику под позиционный характер боевых действий.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российское командование планирует в 2026 году передать штурмовым подразделениям более 2600 единиц легкомоторной техники — багги, мотоциклов и квадроциклов — из резерва Генерального штаба РФ. Дополнительно около 4200 таких транспортных средств, как ожидается, будут поставлены оборонно-промышленным комплексом России уже в первом квартале.

При этом, по словам Машовца, значительная часть этих планов опирается на так называемые "несистемные закупки" — помощь волонтеров, частные пожертвования и финансовые взносы отдельных регионов РФ.

Легкая моторизованная техника используется в основном для быстрой доставки пехоты ближе к линии фронта, что позволяет частично компенсировать потери бронетехники. В ISW подчеркивают: подобный фокус подтверждает их оценку, согласно которой продвижение российских войск в ближайшей и среднесрочной перспективе будет оставаться медленным и ограниченным.

