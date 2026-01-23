Тайные переговоры: в ISW рассказали, что действительно обсуждают США, Украина и РФ

Украинские и американские чиновники продолжили серию встреч в Швейцарии 22 января на фоне активизации дипломатических контактов вокруг возможных путей прекращения войны. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где стороны обсудили вопросы усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отдельно секретарь СНБО Рустем Умеров, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник президента Александр Камышин провели переговоры с представителями США по экономическому развитию Украины, послевоенному восстановлению и гарантиям безопасности. Параллельно спецпредставитель США Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с Владимиром Путиным, однако детали переговоров официально не раскрываются.

По данным западных СМИ, стороны обсуждают идею ограниченного прекращения огня, которое предполагало бы прекращение ударов РФ по украинской энергетике и остановку атак Украины на российские НПЗ и танкеры "теневого флота". Также раздаются предложения по созданию для Украины специального экономического режима для стимулирования обновления.

В то же время, Путин, по оценке аналитиков, пытается использовать инициативы США, чтобы добиться размораживания российских активов. Кремль предлагает направить часть средств на проекты, которые фактически могут пойти на восстановление оккупированных территорий, что означало бы косвенное возвращение ресурсов в российскую экономику.

Отдельно сообщается о возможных многосторонних встречах в ОАЭ, однако их формат и участие России остаются неподтвержденными. На этом фоне Европа усиливает давление на "теневой флот" РФ, а Франция и Британия уже присоединились к перехвату санкционных танкеров.

