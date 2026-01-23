Таємні переговори: в ISW розповіли, що насправді обговорюють США, Україна та РФ

Українські та американські посадовці продовжили серію зустрічей у Швейцарії 22 січня на тлі активізації дипломатичних контактів навколо можливих шляхів до припинення війни. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де сторони, зокрема, обговорили питання посилення протиповітряної оборони України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Окремо секретар РНБО Рустем Умєров, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник президента Олександр Камишін провели переговори з представниками США щодо економічного розвитку України, післявоєнного відновлення та гарантій безпеки. Паралельно спецпредставник США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися в Москві з Володимиром Путіним, однак деталі переговорів офіційно не розкриваються.

За даними західних ЗМІ, сторони обговорюють ідею обмеженого припинення вогню, яке передбачало б припинення ударів РФ по українській енергетиці та зупинку атак України на російські НПЗ і танкери "тіньового флоту". Також лунають пропозиції щодо створення для України спеціального економічного режиму для стимулювання відновлення.

Водночас Путін, за оцінкою аналітиків, намагається використати ініціативи США, щоб домогтися розмороження російських активів. Кремль пропонує спрямувати частину коштів на проєкти, які фактично можуть піти на відновлення окупованих територій, що означало б непряме повернення ресурсів до російської економіки.

Окремо повідомляється про можливі багатосторонні зустрічі у ОАЕ, однак їх формат і участь Росії залишаються непідтвердженими. На цьому тлі Європа посилює тиск на "тіньовий флот" РФ, а Франція та Британія вже долучилися до перехоплення санкційних танкерів.

