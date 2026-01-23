«Незручна правда для Європи»: екс-глава MI6 закликав прислухатися до промови Зеленського у Давосі

Європейські лідери мають серйозно поставитися до різкої та відвертої промови президента України Володимира Зеленського, яка пролунала на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Таку думку висловив колишній глава британської розвідки MI6 Річард Мур, який очолював відомство до вересня 2025 року.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Коментуючи виступ українського президента, Мур зазначив, що він став важливим сигналом для всієї європейської спільноти. За його словами, Європа не має ігнорувати "незручні меседжі", адресовані їй Зеленським. У своїй промові президент України розкритикував європейські країни за повільність та нерішучість у протистоянні Кремлю.

Окрему увагу Зеленський приділив питанню безпеки континенту, знову наголосивши на необхідності створення об'єднаних збройних сил Європи. На його думку, без реальних кроків у цьому напрямку ЄС ризикує втратити здатність захищати власні інтереси та союзників.

Крім того, президент України різко висловився про дії Європи під час кризи довкола Гренландії. Він поставив під сумнів ефективність символічної військової присутності, поставивши питання, який сигнал відправлення 30–40 військовослужбовців посилає Росії, Китаю і самій Данії як союзнику.

Зеленський наголосив, що або Європа демонструє готовність реально захищати регіон від зовнішніх загроз, або її заяви перестають сприйматися всерйоз. За його словами, така обмежена присутність не здатна забезпечити безпеку.

Завершуючи виступ, президент України заявив, що Європа має стати сильною та рішучою, а Україна готова зробити внесок у зміцнення континентальної безпеки задля збереження миру та запобігання новим руйнуванням.

