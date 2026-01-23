«Неудобная правда для Европы»: экс-глава MI6 призвал прислушаться к речи Зеленского в Давосе

Европейские лидеры должны серьезно отнестись к резкой и откровенной речи президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшей на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Такое мнение высказал бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, возглавлявший ведомство до сентября 2025 года.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Комментируя выступление украинского президента, Мур отметил, что оно стало важным сигналом для всего европейского сообщества. По его словам, Европа не должна игнорировать "неудобные месседжи", адресованные ей Зеленским. В своей речи президент Украины раскритиковал европейские страны за медлительность и нерешительность в противостоянии Кремлю.

Отдельное внимание Зеленский уделил вопросу безопасности континента, вновь подчеркнув необходимость создания объединенных вооруженных сил Европы. По его мнению, без реальных шагов в этом направлении ЕС рискует потерять способность защищать собственные интересы и союзников.

Кроме того, президент Украины резко высказался о действиях Европы во время кризиса вокруг Гренландии. Он поставил под сомнение эффективность символического военного присутствия, задавшись вопросом, какой сигнал отправка 30–40 военнослужащих посылает России, Китаю и самой Дании как союзнику.

Зеленский подчеркнул, что либо Европа демонстрирует готовность реально защищать регион от внешних угроз, либо ее заявления перестают восприниматься всерьез. По его словам, столь ограниченное присутствие не способно обеспечить безопасность.

Завершая выступление, президент Украины заявил, что Европа должна стать сильной и решительной, а Украина готова внести вклад в укрепление континентальной безопасности ради сохранения мира и предотвращения новых разрушений.

