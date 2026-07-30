У США нарешті поставили крапку у питанні: чи захопила РФ Костянтинівку

Ситуація в Костянтинівці Донецької області залишається однією з найнапруженіших на фронті, проте заяви російських джерел про повне захоплення міста не відповідають дійсності. Такий висновок міститься у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Бої за Костянтинівку. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, у місті продовжуються запеклі вуличні бої. Російські підрозділи використовують тактику проникнення невеликими диверсійними групами, намагаючись закріпитися у різних районах Костянтинівки. При цьому позиції українських та російських військових залишаються перемішаними, а лінія зіткнення постійно змінюється.

ISW звертає увагу на опубліковані геолокаційні матеріали, які свідчать, що українські сили продовжують утримувати чи навіть відновлювати позиції на південному заході міста. Водночас російські підрозділи проводять нові спроби інфільтрації в центральній частині Костянтинівки, проте говорити про стійкий контроль над цими районами поки що не можна.

За інформацією українських військовослужбовців, на яку посилаються аналітики, російські війська справді ускладнюють оборону міста, проте загрози оперативного оточення українського гарнізону найближчими тижнями немає. Одночасно продовжується ротація української піхоти, що дозволяє утримувати ключові рубежі.

Крім того, російські підрозділи намагаються розширити присутність на північ від Костянтинівки. За оцінкою ISW, окупанти просунулися в районі Молочарки та ведуть дії у напрямку Іжевки, а також з'явилися на околицях Олексієво-Дружківки. Проте аналітики наголошують, що ці успіхи поки що носять локальний характер, а захоплені позиції залишаються неукріпленими. Бої за Костянтинівку, за прогнозом ISW, можуть тривати ще кілька тижнів.

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