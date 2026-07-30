В США наконец-то поставили точку в вопросе: захватила ли РФ Константиновку

Ситуация в Константиновке Донецкой области остается одной из самых напряженных на фронте, однако заявления российских источников о полном захвате города не соответствуют действительности. Такой вывод содержится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои за Константиновку. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, в городе продолжаются ожесточенные уличные бои. Российские подразделения используют тактику проникновения небольшими диверсионными группами, пытаясь закрепиться в разных районах Константиновки. При этом позиции украинских и российских военных остаются перемешанными, а линия соприкосновения постоянно меняется.

ISW обращает внимание на опубликованные геолокационные материалы, свидетельствующие, что украинские силы продолжают удерживать или даже восстанавливать позиции на юго-западе города. В то же время российские подразделения проводят новые попытки инфильтрации в центральной части Константиновки, однако говорить об устойчивом контроле над этими районами пока нельзя.

По информации украинских военнослужащих, на которую ссылаются аналитики, российские войска действительно усложняют оборону города, однако угрозы оперативного окружения украинского гарнизона в ближайшие недели нет. Одновременно продолжается ротация украинской пехоты, что позволяет удерживать ключевые рубежи.

Кроме того, российские подразделения пытаются расширить присутствие севернее Константиновки. По оценке ISW, оккупанты продвинулись в районе Молочарки и ведут действия в направлении Ижевки, а также появились на окраинах Алексеево-Дружковки. Однако аналитики подчеркивают, что эти успехи пока носят локальный характер, а захваченные позиции остаются неукрепленными. Бои за Константиновку, по прогнозу ISW, могут продолжаться еще несколько недель.

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