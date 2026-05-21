У США дали відповідь, чи справді ЗСУ перейшли в контратаки і ламають плани Кремля

Українські сили поступово перехоплюють тактичну ініціативу на фронті та змушують російську армію переходити до оборони на низці напрямків. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни, де аналітики фіксують найбільші успіхи ЗСУ за останні місяці.

За даними експертів, українська армія провела серію контратак одразу на кількох ділянках фронту. Зокрема, ЗСУ змогли повернути значну частину територій у районі Куп'янська, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні країни взимку та навесні 2026 року, а також просунулися у західній частині Запорізької області.

Аналітики зазначають, що українські удари по російській логістиці, складах, техніці та живій силі суттєво послабили наступальні можливості армії РФ. Особливу роль грають безпілотники та удари середньої дальності, які порушують постачання російських підрозділів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська дедалі частіше нав'язують Росії власний темп бойових дій. За його словами, точкові удари та постійний тиск на штурмові групи РФ дозволяють Україні захоплювати ініціативу.

Додатковою проблемою для Кремля є величезні втрати особового складу. Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що лише за перші 19 днів травня українські дрони вразили понад 19 тисяч російських військових.

У цьому темпи набору контрактників у Росії не покривають втрати на фронті.

За оцінками ISW, Москва стикається з зростаючими проблемами мобілізаційного ресурсу, а українська стратегія виснаження російських сил починає приносити системний результат.

