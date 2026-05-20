Россия меняет тактику после провала наступления: что предпринимают оккупанты на фронте

Российская армия вынуждена срочно менять тактику наступления после того, как украинские "kill-зоны", насыщенные дронами и артиллерией, фактически остановили продвижение оккупантов на многих участках фронта. Теперь Москва пытается прорвать оборону Украины с помощью так называемых "дроновых коридоров". Об этом пишет Forbes.

По данным издания, за последний год российские войска так и не смогли добиться масштабного прорыва через районы, которые постоянно контролируются украинскими беспилотниками. Эти зоны поражения простираются на несколько километров перед линией фронта и особенно активно используются в районах Константиновки и Часового Яра.

Именно из-за огромных потерь российское командование практически отказалось от крупных бронетанковых атак. Вместо этого оккупанты начали отправлять небольшие мобильные группы по три–пять человек, состоящие преимущественно из операторов дронов. Их задача — быстро проникнуть в спорные районы, закрепиться в укрытиях и создать передовые пункты запуска беспилотников.

Такие точки постепенно образуют целую сеть "дроновых коридоров", через которые российские войска пытаются безопаснее перемещаться в зоне поражения. Эти группы не только ведут разведку, но и ищут украинские артиллерийские позиции, перехватывают украинские дроны и координируют удары по обороне ВСУ.

Особенно активно такую тактику Россия применяет вокруг Константиновки. По информации аналитиков Института изучения войны, российские подразделения перебрасывают в западную часть города многочисленные группы операторов БПЛА для подготовки более масштабного наступления.

Однако даже новая стратегия пока не приносит Кремлю серьезных результатов. Украина продолжает регулярно контратаковать, разрушая российские маршруты проникновения и вынуждая оккупантов отвлекать силы на оборону собственных позиций.

Кроме того, российские группы сталкиваются с острой нехваткой ресурсов. Им требуется постоянная доставка дронов и батарей, а украинские удары делают такие поставки крайне уязвимыми. При этом Украина сохраняет преимущество не только в количестве беспилотников, но и в их качестве, продолжая удерживать контроль над воздушным пространством даже в районах российских "дроновых коридоров".

