В Литве объявили воздушную тревогу: что происходит

В Литве объявили воздушную тревогу и подняли истребители НАТО из-за угрозы дронов вблизи границы с Беларусью. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Литвы.

Дрон-камикадзе "шахед".

"Литва объявила воздушную тревогу в некоторых частях страны после того, как вблизи границы был обнаружен подозрительный беспилотник, приближающийся из Беларуси", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за угрозы дронов было активировано патрулирование воздушного пространства НАТО в Балтийских странах.

"Этот инцидент похож на тот, что мы наблюдали в последние дни в Латвии и Эстонии; предупреждение жителей является стандартной превентивной мерой", — сообщили военные.

Активность дронов была зафиксирована в районах вблизи границы, вблизи Игналинского, Утенского, Зарасайского и Швянчонского районов на востоке Литвы. Позже предупреждение было распространено на столицу Вильнюс и окружающий регион.

Жители этих районов получили сообщение об общественном предупреждении о возможном пребывании беспилотника поблизости, при этом в этих районах был объявлен желтый уровень тревоги по воздушной угрозе.

Позже в Вильнюсском районе был объявлен "красный" — срочный — уровень тревоги.

Военные отметили, что миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии была активирована после того, как радиолокационная сигнатура была обнаружена на территории Беларуси.

Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было закрыто в среду в 10:00 после объявления воздушной тревоги.

