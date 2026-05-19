Главная Новости Общество Война с Россией Атака на Украину: страна НАТО впервые сбила БПЛА
commentss НОВОСТИ Все новости

Атака на Украину: страна НАТО впервые сбила БПЛА

Эстония сбила беспилотник во время воздушной тревоги в Балтии

19 мая 2026, 14:51
Кравцев Сергей

Истребитель НАТО, патрулировавший воздушное пространство в Балтийском регионе, сбил дрон над Эстонией. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Истребители. Фото: из открытых источников

Беспилотник был сбит над озером Вертсьярв на юге Эстонии. По словам Певкура, вероятнее всего, это был украинский дрон, сбившийся с курса из-за заглушения систем.

Эту версию отдельно подтвердил также глава комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михельсон.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал прокомментировал эту информацию перед эстонским парламентом, отметив, что сбитие дрона свидетельствует о том, что "мы, пожалуй, все еще можем справиться с ситуацией".

О жертвах среди гражданского населения или материальном ущербе не сообщалось.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейские страны отказаться от идеи прямых переговоров с Кремлем на фоне усиления давления на Россию. В интервью Bloomberg эстонский дипломат заявил, что Москва находится в уязвимом положении и пытается выиграть время на фоне проблем в экономике и отсутствия серьезных успехов на фронте.

Также издание "Комментарии" сообщало — 18 мая украинские защитники поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, а 19 мая — нефтеперекачивающую станцию в Ярославской области РФ. Об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что НПЗ "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Мощность переработки составляет около 17 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное горючее, используемое для обеспечения нужд российских оккупационных войск.




Источник: https://www.delfi.ee/artikkel/120584829/louna-eestis-on-voimalik-droonioht
