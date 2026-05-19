Атака на Україну: країна НАТО вперше збила БПЛА

Винищувач НАТО, який патрулював повітряний простір в Балтійському регіоні, збив дрон над Естонією. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Безпілотник був збитий над озером Вертсьярв на півдні Естонії. За словами Певкура, найімовірніше, це був український дрон, який збився з курсу через заглушення систем.

Цю версію окремо підтвердив також голова комітету з питань закордонних справ естонського парламенту Марко Міхельсон.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прокоментував цю інформацію перед естонським парламентом, зазначивши, що збиття дрона свідчить про те, що "ми, мабуть, все ще можемо впоратися з ситуацією".

Про жертви серед цивільного населення або матеріальні збитки не повідомлялося.

