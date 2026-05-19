Тепер Путін двічі подумає, чи варто продовжувати війну: куди влучили ЗСУ

Генштаб підтвердив удари по двох цілях ворога

19 травня 2026, 14:28
Кравцев Сергей

18 травня українські захисники уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово, а 19 травня – нафтоперекачувальну станцію у Ярославській області РФ. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

За даними українських військових, зафіксовано пожежу на території підприємства. Масштаби збитків уточнюються.

Водночас 19 травня було уражено нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області РФ

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у російській столиці у ніч проти 19 травня пролунали вибухи через атаку невідомих безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито збиття кількох дронів, які летіли у напрямку міста.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Україна дедалі активніше переходить від виснажливих фронтових боїв до масштабної кампанії далекобійних ударів по території Росії. Як зазначає видання Foreign Policy, саме така стратегія починає приносити Києву відчутні результати та поступово змінює логіку всієї війни.

Автор матеріалу, німецький журналіст Пол Хокенос, нагадує, що ще у березні 2025 року президент Володимир Зеленський фактично позначив нову концепцію протистояння – перенести наслідки війни назад до Росії. З того часу українські сили значно посилили удари по нафтовій інфраструктурі, оборонним підприємствам, аеродромам, системам ППО та логістичним центрам РФ.




Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0E4VDwzY6frS9aPy2Kukz4vewWp6UxKKNd7wQ81zXB6FVJLyVHtJ8SL1bASMvSr7Bl
