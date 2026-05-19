Война с Россией Теперь Путин дважды подумает, стоит ли продолжать войну: куда попали ВСУ
Теперь Путин дважды подумает, стоит ли продолжать войну: куда попали ВСУ

Генштаб подтвердил удары по двум целям врага

19 мая 2026, 14:28
Автор:
Кравцев Сергей

18 мая украинские защитники поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, а 19 мая — нефтеперекачивающую станцию в Ярославской области РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что НПЗ "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Мощность переработки составляет около 17 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное горючее, используемое для обеспечения нужд российских оккупационных войск.

По данным украинских военных, зафиксирован пожар на территории предприятия. Масштабы ущерба уточняются.

В то же время 19 мая была поражена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области РФ

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Читайте на портале "Комментарии" — в российской столице в ночь на 19 мая раздались взрывы из-за атаки неизвестных беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы сбитии нескольких дронов, летевших в направлении города.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина все активнее переходит от изнурительных фронтовых боев к масштабной кампании дальнобойных ударов по территории России. Как отмечает издание Foreign Policy, именно такая стратегия начинает приносить Киеву ощутимые результаты и постепенно меняет логику всей войны.

Автор материала, немецкий журналист Пол Хокенос, напоминает, что еще в марте 2025 года президент Владимир Зеленский фактически обозначил новую концепцию противостояния – перенести последствия войны назад в Россию. С тех пор украинские силы значительно усилили удары по нефтяной инфраструктуре, оборонным предприятиям, аэродромам, системам ПВО и логистическим центрам РФ.




Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0E4VDwzY6frS9aPy2Kukz4vewWp6UxKKNd7wQ81zXB6FVJLyVHtJ8SL1bASMvSr7Bl?locale=ru_RU
