У Литві оголосили повітряну тривогу: що відбувається

У Литві оголосили повітряну тривогу і підняли винищувачі через дрон з Білорусі

20 травня 2026, 11:14
Кравцев Сергей

У Литві оголосили повітряну тривогу і підняли винищувачі НАТО через загрозу дронів поблизу кордону з Білоруссю. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони Литви.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

"Литва оголосила повітряну тривогу в деяких частинах країни після того, як поблизу кордону було виявлено підозрілого безпілотника, який наближається з Білорусі", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що через загрозу дронів було активовано патрулювання повітряного простору НАТО у Балтійських країнах.

"Цей інцидент схожий на той, що ми спостерігали останніми днями в Латвії та Естонії; попередження мешканців є стандартним превентивним заходом", — повідомили військові.

Активність дронів була зафіксована в районах поблизу кордону, поблизу Ігналінського, Утенського, Зарасайського та Швянчонського районів на сході Литви. Пізніше попередження було поширене на столицю Вільнюс та навколишній регіон.

Мешканці цих районів отримали повідомлення про громадське попередження про можливе перебування безпілотника поблизу, при цьому у цих районах було оголошено жовтий рівень тривоги щодо повітряної загрози.

Пізніше у Вільнюському районі було оголошено "червоний" – терміновий – рівень тривоги.

Військові зазначили, що місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії було активовано після того, як радіолокаційну сигнатуру було виявлено на території Білорусі.

Повітряний простір над аеропортом Вільнюса було закрито о 10:00 після оголошення повітряної тривоги.

Читайте також на порталі "Коментарі" — винищувач НАТО, який патрулював повітряний простір у Балтійському регіоні, збив дрон над Естонією. Відповідну заяву зробив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.




