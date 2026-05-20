Росія змінює тактику після провалу наступу: що роблять окупанти на фронті

Російська армія змушена терміново змінювати тактику наступу після того, як українські "kill-зони", насичені дронами та артилерією, фактично зупинили просування окупантів на багатьох ділянках фронту. Тепер Москва намагається прорвати оборону України за допомогою так званих "дронових коридорів". Про це пише Forbes.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, за останній рік російські війська так і не змогли досягти масштабного прориву через райони, які постійно контролюються українськими безпілотниками. Ці зони ураження простягаються на кілька кілометрів перед лінією фронту і особливо активно використовуються в районах Костянтинівки та Часового Яру.

Саме через величезні втрати російське командування практично відмовилося від великих бронетанкових атак. Натомість окупанти почали відправляти невеликі мобільні групи по три-п'ять осіб, які складаються переважно з операторів дронів. Їхнє завдання — швидко проникнути у спірні райони, закріпитися у укриттях та створити передові пункти запуску безпілотників.

Такі точки поступово утворюють цілу мережу "дронових коридорів", якими російські війська намагаються безпечніше переміщатися у зоні поразки. Ці групи не лише ведуть розвідку, а й шукають українські артилерійські позиції, перехоплюють українські дрони та координують удари по обороні ЗСУ.

Особливо активно таку тактику Росія застосовує навколо Костянтинівки. За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, російські підрозділи перекидають у західну частину міста численні групи операторів БПЛА для підготовки масштабнішого наступу.

Однак навіть нова стратегія поки що не дає Кремлю серйозних результатів. Україна продовжує регулярно контратакувати, руйнуючи російські маршрути проникнення та змушуючи окупантів відволікати сили на оборону власних позицій.

Крім того, російські групи стикаються з гострою нестачею ресурсів. Їм потрібна постійна доставка дронів та батарей, а українські удари роблять такі постачання вкрай уразливими. При цьому Україна зберігає перевагу не лише у кількості безпілотників, а й у їхній якості, продовжуючи утримувати контроль над повітряним простором навіть у районах російських "дронових коридорів".

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Литві оголосили повітряну тривогу: що відбувається.



