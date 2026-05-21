В США дали ответ, действительно ли ВСУ перешли в контратаки и ломают планы Кремля

Украинские силы постепенно перехватывают тактическую инициативу на фронте и заставляют российскую армию переходить к обороне на ряде направлений. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны, где аналитики фиксируют крупнейшие успехи ВСУ за последние месяцы.

ВСУ.

По данным экспертов, украинская армия провела серию контратак сразу на нескольких участках фронта. В частности, ВСУ смогли вернуть значительную часть территорий в районе Купянска, освободили более 400 квадратных километров на юге страны зимой и весной 2026 года, а также продвинулись в западной части Запорожской области.

Аналитики отмечают, что украинские удары по российской логистике, складам, технике и живой силе существенно ослабили наступательные возможности армии РФ. Особую роль играют беспилотники и удары средней дальности, которые нарушают снабжение российских подразделений.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска все чаще навязывают России собственный темп боевых действий. По его словам, точечные удары и постоянное давление на штурмовые группы РФ позволяют Украине захватывать инициативу.

Дополнительной проблемой для Кремля становятся огромные потери личного состава. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил, что только за первые 19 дней мая украинские дроны поразили более 19 тысяч российских военных.

При этом темпы набора контрактников в России уже не покрывают потери на фронте.

По оценкам ISW, Москва сталкивается с растущими проблемами мобилизационного ресурса, а украинская стратегия истощения российских сил начинает приносить системный результат.

