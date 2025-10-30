У скільки разів скоротили виплати солдатам рф

У Саратовській області росії офіційно припинили виплати за вербування контрактників, а компенсації для самих військових скоротили майже у п’ять разів. Про це йдеться в постанові місцевого уряду, яку оприлюднили наприкінці жовтня.

Виплати російським військовим

Раніше обласна влада планувала виплачувати премії вербувальникам до 31 грудня 2025 року, однак новим рішенням термін дії програми завершили вже 28 жовтня. Тепер жодних грошей за залучення людей на службу в армію не передбачено.

Крім того, виплати самим контрактникам із регіонального бюджету зменшили з 2,2 млн до 450 тисяч рублів. Програма "підйомних" діяла з грудня 2024 року — тоді за кожного завербованого контрактника платили по 150 тисяч рублів.

Як зазначає видання "7×7", Саратовська область стала першим відомим регіоном росії, який повністю відмовився від виплат за вербування військових.

Раніше розслідування "Важливих історій" показало, що 11 російських регіонів витратили понад 2 мільярди рублів із місцевих бюджетів на бонуси тим, хто вербував людей для участі у війні проти України. Шість із них були змушені покривати ці витрати з резервних фондів, що свідчить про критичний дефіцит коштів навіть у самій росії.

Нагадуємо, портал "Коментарі" повідомляв про те, що і спанська співачка Rosalia готує до виходу четвертий студійний альбом під назвою Lux, у який увійдуть пісні тринадцятьма мовами, серед них — українська. Про це артистка розповіла у подкасті Popcast.

Прем’єра альбому запланована на 7 листопада. До нього увійдуть композиції різними мовами світу — від іспанської та англійської до латини, сицилійської, арабської, німецької та української. Rosalia зазначила, що прагнула створити "музичний всесвіт без кордонів", де кожна мова має власний емоційний відтінок.

