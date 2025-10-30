Іспанська співачка вперше виступить українською

Іспанська співачка Rosalia готує до виходу четвертий студійний альбом під назвою Lux, у який увійдуть пісні тринадцятьма мовами, серед них — українська. Про це артистка розповіла у подкасті Popcast.

Rosalia виконує пісні українською

Прем’єра альбому запланована на 7 листопада. До нього увійдуть композиції різними мовами світу — від іспанської та англійської до латини, сицилійської, арабської, німецької та української. Rosalia зазначила, що прагнула створити "музичний всесвіт без кордонів", де кожна мова має власний емоційний відтінок.

Альбом записано у співпраці з Лондонським симфонічним оркестром та відомими артистами — Bjork, Yves Tumor та іншими музикантами.

За словами співачки, робота над Lux тривала близько року. Вона писала тексти за допомогою онлайн-перекладача, а пізніше консультувалася з фахівцями, щоб точно передати зміст і звучання кожної мови.

Українська композиція, як зазначила Rosalia, стала для неї особливою — "мовою сили та ніжності", яку вона хотіла включити, щоб "віддати шану народу, який бореться за свою культуру та свободу".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Володимир Вятрович заявив, що парламентська більшість на прохання урядовців зняла з розгляду урядовий законопроєкт №14120. Документ передбачав заміну спотвореного перекладу Європейської хартії регіональних і міноритарних мов та виключення з неї російської мови, на яку досі поширюється дія Хартії в Україні.

За словами Вятровича, рішення ухвалили нібито через тиск "неназваних російських лобістів" у Раді Європи. Він наголосив, що російський вплив у міжнародних інституціях не є новиною, однак українська влада має керуватися виключно національними інтересами. Політик підкреслив, що ухвалення цього закону давно назріло, адже воно передбачене рішенням Конституційного Суду. Він закликав Верховну Раду та уряд продемонструвати політичну суб’єктність і не піддаватися зовнішньому тиску, адже поступки в таких питаннях фактично означають підтримку російських інтересів.

