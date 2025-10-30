Скандал у Верховній Раді: російську мову захищають

Народний депутат Володимир Вятрович заявив, що парламентська більшість на прохання урядовців зняла з розгляду урядовий законопроєкт №14120. Документ передбачав заміну спотвореного перекладу Європейської хартії регіональних і міноритарних мов та виключення з неї російської мови, на яку досі поширюється дія Хартії в Україні.

Закон про виключення російської мови з Європейської хартії

За словами Вятровича, рішення ухвалили нібито через тиск "неназваних російських лобістів" у Раді Європи. Він наголосив, що російський вплив у міжнародних інституціях не є новиною, однак українська влада має керуватися виключно національними інтересами.

Політик підкреслив, що ухвалення цього закону давно назріло, адже воно передбачене рішенням Конституційного Суду. Він закликав Верховну Раду та уряд продемонструвати політичну суб’єктність і не піддаватися зовнішньому тиску, адже поступки в таких питаннях фактично означають підтримку російських інтересів.

Вятрович також наголосив на необхідності остаточно позбутися "ганебної спадщини Табачника та Ківалова-Колесниченка" й ухвалити законопроєкт, який відновить мовну справедливість в Україні.

