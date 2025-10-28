Поліція випадково обстріляла солдатів під час навчань

У місті Ердінг, що в Баварії, стався інцидент між німецькою поліцією та військовими — сторони випадково відкрили вогонь одна по одній.

Курйоз у Німеччині: поліція обстріляла солдатів

Під час масштабних навчань, у яких брали участь близько 500 військових, місцеві мешканці помітили людей зі зброєю й викликали поліцію, не знаючи, що це частина офіційних маневрів.

Коли правоохоронці прибули на місце, військові сприйняли їх як учасників навчання і почали стріляти холостими патронами. Поліцейські, не розуміючи, що відбувається, відповіли бойовими кулями.

У результаті один солдат зазнав легкого поранення в обличчя, його госпіталізували, але вже невдовзі виписали з лікарні.

У поліції та командуванні Збройних сил Німеччини заявили, що інцидент став наслідком помилкового тлумачення ситуації. Розпочато спільне розслідування, щоб з’ясувати всі обставини події.

