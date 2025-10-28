Полиция случайно обстреляла солдат во время учений

В городе Эрдинг в Баварии произошел инцидент между немецкой полицией и военными — стороны случайно открыли огонь одна за другой.

Курйоз в Германии: полиция обстреляла солдат

Во время масштабных учений, в которых участвовало около 500 военных, местные жители заметили людей с оружием и вызвали полицию, не зная, что это часть официальных маневров.

Когда стражи порядка прибыли на место, военные восприняли их как участников обучения и начали стрелять холостыми патронами. Полицейские, не понимая, что происходит, ответили боевыми пулями.

В результате один солдат получил легкое ранение в лицо, его госпитализировали, но уже вскоре выписали из больницы.

В полиции и командовании Вооруженных сил Германии заявили, что инцидент стал следствием ошибочного толкования ситуации. Начато совместное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

