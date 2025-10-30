Скандал в Верховной Раде: русский язык защищают

Рубрики
Ткачова Марія
Народный депутат Владимир Вятрович заявил, что парламентское большинство по просьбе чиновников сняло с рассмотрения правительственный законопроект №14120. Документ предусматривал замену искаженного перевода Европейской хартии региональных и миноритарных языков и исключение из нее русского языка, на который все еще распространяется действие Хартии в Украине.
Закон про исключение русского языка с Европейской хартии
По словам Вятровича, решение было принято якобы из-за давления "неназванных российских лоббистов" в Совете Европы. Он подчеркнул, что российское влияние в международных институтах не новость, однако украинские власти должны руководствоваться исключительно национальными интересами.
Политик подчеркнул, что принятие этого закона давно назрело, поскольку оно предусмотрено решением Конституционного Суда. Он призвал Верховную Раду и правительство продемонстрировать политическую субъектность и не поддаваться внешнему давлению, ведь уступки по таким вопросам фактически означают поддержку российских интересов.
Вятрович также подчеркнул необходимость окончательно избавиться от "позорного наследия Табачника и Кивалова-Колесниченко" и принять законопроект, который восстановит языковую справедливость в Украине.