Скандал в Верховной Раде: русский язык защищают

Народный депутат Владимир Вятрович заявил, что парламентское большинство по просьбе чиновников сняло с рассмотрения правительственный законопроект №14120. Документ предусматривал замену искаженного перевода Европейской хартии региональных и миноритарных языков и исключение из нее русского языка, на который все еще распространяется действие Хартии в Украине.

Закон про исключение русского языка с Европейской хартии

По словам Вятровича, решение было принято якобы из-за давления "неназванных российских лоббистов" в Совете Европы. Он подчеркнул, что российское влияние в международных институтах не новость, однако украинские власти должны руководствоваться исключительно национальными интересами.

Политик подчеркнул, что принятие этого закона давно назрело, поскольку оно предусмотрено решением Конституционного Суда. Он призвал Верховную Раду и правительство продемонстрировать политическую субъектность и не поддаваться внешнему давлению, ведь уступки по таким вопросам фактически означают поддержку российских интересов.

Вятрович также подчеркнул необходимость окончательно избавиться от "позорного наследия Табачника и Кивалова-Колесниченко" и принять законопроект, который восстановит языковую справедливость в Украине.

