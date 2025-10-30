logo

Испанская певица впервые выступит на украинском
commentss НОВОСТИ Все новости

Испанская певица впервые выступит на украинском

Испанская звезда Rosalia споет по-украински в своем новом альбоме “Lux”

30 октября 2025, 14:57
Автор:
Ткачова Марія

Испанская певица Rosalia готовит к выходу четвертый студийный альбом под названием Lux, в который войдут песни на тринадцати языках, среди них — украинский. Об этом артистка рассказала в подкасте Popcast.

Испанская певица впервые выступит на украинском

Risalia исполнит песни на украинском языке

Премьера альбома намечена на 7 ноября. В него войдут композиции на разных языках мира — от испанского и английского до латыни, сицилийского, арабского, немецкого и украинского. Rosalia отметила, что стремилась создать "музыкальную вселенную без границ", где каждый язык имеет свой эмоциональный оттенок.

Альбом записано в сотрудничестве с Лондонским симфоническим оркестром и известными артистами – Bjork, Yves Tumor и другими музыкантами.

По словам певицы, работа над Lux длилась около года. Она писала тексты с помощью онлайн-переводчика, а позже консультировалась со специалистами, чтобы точно передать содержание и звучание каждого языка.

Украинская композиция, как отметила Rosalia, стала для нее особенным — "языком силы и нежности", который она хотела включить, чтобы "отдать честь народу, борющемуся за свою культуру и свободу".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Владимир Вятрович заявил, что парламентское большинство по просьбе чиновников сняло с рассмотрения правительственный законопроект №14120. Документ предусматривал замену искаженного перевода Европейской хартии региональных и миноритарных языков и исключение из нее русского языка, на который все еще распространяется действие Хартии в Украине.

По словам Вятровича, решение было принято якобы из-за давления "неназванных российских лоббистов" в Совете Европы. Он подчеркнул, что российское влияние в международных институтах не новость, однако украинские власти должны руководствоваться исключительно национальными интересами. Политик подчеркнул, что принятие этого закона давно назрело, поскольку оно предусмотрено решением Конституционного Суда. Он призвал Верховную Раду и правительство продемонстрировать политическую субъектность и не поддаваться внешнему давлению, ведь уступки по таким вопросам фактически означают поддержку российских интересов.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DQaZ1n-jHPF/?igsh=YTA2OTE3cDV0NWEx
