logo

BTC/USD

107873

ETH/USD

3781.22

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Во сколько раз сократили выплаты солдатам РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Во сколько раз сократили выплаты солдатам РФ

В России сокращают выплаты за вербовку контрактников: первый регион отказался от «бонусов за войну»

30 октября 2025, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Саратовской области россияне официально прекратили выплаты за вербовку контрактников, а компенсации для самих военных сократили почти в пять раз. Об этом говорится в постановлении местного правительства, обнародованном в конце октября.

Во сколько раз сократили выплаты солдатам РФ

Выплаты российским военным

Ранее областные власти планировали выплачивать премии вербовщикам до 31 декабря 2025 года, однако новым решением срок действия программы завершили уже 28 октября. Теперь никаких денег за привлечение людей на службу в армию не предусмотрено.

Кроме того, выплаты самим контрактникам из регионального бюджета снизили с 2,2 млн до 450 тысяч рублей. Программа "подъемных" действовала с декабря 2024 года – тогда за каждого завербованного контрактника платили по 150 тысяч рублей.

Как отмечает издание "7×7", Саратовская область стала первым известным регионом России, полностью отказавшимся от выплат за вербовку военных.

Ранее расследование "Важных историй" показало, что 11 российских регионов потратили более 2 миллиардов рублей из местных бюджетов на бонусы вербующим людей для участия в войне против Украины. Шесть из них были вынуждены покрывать эти расходы из резервных фондов, что свидетельствует о критическом дефиците средств даже в самой России.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о том, что и спанская певица Rosalia готовит к выходу четвертый студийный альбом под названием Lux, в который войдут песни на тринадцати языках, среди них — украинский. Об этом артистка рассказала в подкасте Popcast.
Премьера альбома намечена на 7 ноября. В него войдут композиции на разных языках мира — от испанского и английского до латыни, сицилийского, арабского, немецкого и украинского. Rosalia отметила, что стремилась создать "музыкальную вселенную без границ", где каждый язык имеет свой эмоциональный оттенок.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: @meduzalive
Теги:

Новости

Все новости