Во сколько раз сократили выплаты солдатам РФ

В Саратовской области россияне официально прекратили выплаты за вербовку контрактников, а компенсации для самих военных сократили почти в пять раз. Об этом говорится в постановлении местного правительства, обнародованном в конце октября.

Выплаты российским военным

Ранее областные власти планировали выплачивать премии вербовщикам до 31 декабря 2025 года, однако новым решением срок действия программы завершили уже 28 октября. Теперь никаких денег за привлечение людей на службу в армию не предусмотрено.

Кроме того, выплаты самим контрактникам из регионального бюджета снизили с 2,2 млн до 450 тысяч рублей. Программа "подъемных" действовала с декабря 2024 года – тогда за каждого завербованного контрактника платили по 150 тысяч рублей.

Как отмечает издание "7×7", Саратовская область стала первым известным регионом России, полностью отказавшимся от выплат за вербовку военных.

Ранее расследование "Важных историй" показало, что 11 российских регионов потратили более 2 миллиардов рублей из местных бюджетов на бонусы вербующим людей для участия в войне против Украины. Шесть из них были вынуждены покрывать эти расходы из резервных фондов, что свидетельствует о критическом дефиците средств даже в самой России.

