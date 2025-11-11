У Саратові вночі пролунали вибухи – горить нафтопереробний завод

В ніч на вівторок 11 листопада, в російському місті Саратов пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що після першої години ночі над містом з’явилися яскраві спалахи, а згодом у мережі поширилися відео масштабної пожежі.

У Саратові горить нафтопереробний завод

Про інцидент повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. За його словами, Міністерство оборони РФ передало сигнал про можливу атаку безпілотників, після чого в місті оголосили повітряну тривогу. Жителів закликали залишатися вдома та не наближатися до вікон.

Очевидці розповіли, що вибухи лунали з боку промислової зони. Після них у небо піднялися стовпи диму, а в районі нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Російські пабліки пишуть, що удару зазнав саме Саратовський НПЗ, який забезпечує постачання пального для армії РФ.

Бусаргін підтвердив пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, не уточнивши, які саме. За даними Міноборони Росії, у ніч на 11 листопада над територією країни нібито зафіксували 37 українських безпілотників, із них вісім – над Саратовською областю.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що п отужна серія вибухів пролунала у Воронежі близько 4:25 ночі. За попередніми даними, три ракети влучили у Воронезьку ТЕЦ-1, завдавши критичних пошкоджень новому енергоблоку, який було добудовано лише у 2019 році. Одна ракета поцілила у зовнішній бік котельної №1, друга – пробила дах та зруйнувала несучі конструкції, а третя, ймовірно, потрапила до будівлі теплогенерації з турбінами. Унаслідок ударів зафіксовано різке зниження потужності станції та перебої в роботі міських електро- і тепломереж.