В Саратове ночью раздались взрывы – горит нефтеперерабатывающий завод

В ночь на вторник, 11 ноября, в российском городе Саратов прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают, что после часу ночи над городом появились яркие вспышки, а впоследствии в сети распространились видео масштабного пожара.

В Саратове горит нефтеперерабатывающий завод

Об инциденте сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, Министерство обороны РФ передало сигнал о возможной атаке беспилотников, после чего в городе была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали оставаться дома и не приближаться к окнам.

Очевидцы рассказали, что взрывы раздавались со стороны промышленной зоны. После них в небо поднялись столбы дыма, а в районе нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Российские паблики пишут, что удар потерпел именно Саратовский НПЗ, обеспечивающий поставки горючего для армии РФ.

Бусаргин подтвердил повреждение объектов гражданской инфраструктуры, не уточнив какие именно. По данным Минобороны России, в ночь на 11 ноября над территорией страны якобы зафиксировано 37 украинских беспилотников, из них восемь – над Саратовской областью.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что п мощная серия взрывов прозвучала в Воронеже около 4:25 ночи. По предварительным данным, три ракеты попали в Воронежскую ТЭЦ-1, нанеся критические повреждения новому энергоблоку, который был достроен только в 2019 году. Одна ракета попала в наружную сторону котельной №1, вторая – пробила крышу и разрушила несущие конструкции, а третья, вероятно, попала в здание теплогенерации с турбинами. В результате ударов зафиксировано резкое снижение мощности станции и перебои в работе городских электро- и теплосетей.