У Ростові засудили підлітків із Мелітополя: Україна заявляє про незаконний вирок
У Ростові засудили підлітків із Мелітополя: Україна заявляє про незаконний вирок

У РФ винесли вирок трьом українським підліткам, яких звинуватили у «тероризмі». В Україні заявляють про незаконне переслідування.

20 березня 2026, 19:39
Проніна Анна

У Росії винесли вирок трьом українським підліткам із тимчасово окупованого Мелітополя, яких обвинувачують у "тероризмі". Як передають "Коментарі", про це повідомляє гуманітарна ініціатива Bring Kids Back UA.

У Ростові засудили підлітків із Мелітополя: Україна заявляє про незаконний вирок

Російський суд ув’язнив трьох підлітків із окупованого Мелітополя

Рішення ухвалив 19 березня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Підлітків судили як громадян Російської Федерації.

Що відомо

За оприлюдненими даними, Віктору Азаровському призначили 8 років і 6 місяців ув’язнення, Олегу Шоколу – 7 років і 6 місяців, Денису Василику – 7 років.

На момент затримання восени 2023 року хлопці були неповнолітніми – їм було 16–17 років.

У повідомленні зазначається, що вони перебували під вартою понад два роки. За цей час їх неодноразово переміщували між різними установами, зокрема утримували у СІЗО в Маріуполі та Таганрозі.

Подробиці

За даними ініціативи, під час утримання підлітки зазнавали фізичного та психологічного тиску. Йдеться, зокрема, про побиття та неналежні умови тримання.

Адвокатка Віктора Азаровського повідомляє, що під час перебування в Таганрозі його стан здоров’я погіршився – виникли проблеми зі сном і харчуванням, а на руках з’явилися ураження шкіри.

Також підкреслюється, що судовий розгляд проходив у закритому режимі. До процесу не допустили незалежних спостерігачів і міжнародні організації.

Українська сторона наголошує, що підлітків було незаконно вивезено з окупованої території, а обґрунтованість висунутих обвинувачень викликає сумніви.

Контекст

У Bring Kids Back UA заявляють, що подібні вироки розглядають як порушення міжнародного гуманітарного права. За їхніми даними, Росія системно застосовує кримінальне переслідування щодо українських дітей.

Повернення незаконно утримуваних українських дітей залишається одним із ключових завдань для держави.

Читатайте також в "Коментарях", що після затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині з’явилися заяви про примусове введення невідомої речовини одному з українців.



