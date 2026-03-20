В Ростове осудили подростков из Мелитополя: Украина заявляет о незаконном приговоре

В России вынесли приговор трем украинским подросткам из временно оккупированного Мелитополя, обвиняемым в "терроризме". Как передают "Комментарии", об этом сообщает гуманитарная инициатива Bring Kids Back UA.

Российский суд заключил в тюрьму трех подростков из оккупированного Мелитополя

Решение принял 19 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Подростков судили как граждане Российской Федерации.

Что известно

По обнародованным данным, Виктору Азаровскому назначили 8 лет и 6 месяцев заключения, Олегу Шоколу – 7 лет и 6 месяцев, Денису Василику – 7 лет.

На момент задержания осенью 2023 года ребята были несовершеннолетними – им было 16–17 лет.

В сообщении отмечается, что они содержались под стражей более двух лет. За это время их неоднократно перемещали между разными учреждениями, в частности, содержали в СИЗО в Мариуполе и Таганроге.

Подробности

По данным инициативы, во время содержания подростки подвергались физическому и психологическому давлению. Речь идет, в частности, об избиениях и ненадлежащих условиях содержания.

Адвокат Виктора Азаровского сообщает, что во время пребывания в Таганроге его состояние здоровья ухудшилось – возникли проблемы со сном и питанием, а на руках появились поражения кожи.

Также подчеркивается, что судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. В процесс не допустили независимых наблюдателей и международные организации.

Украинская сторона отмечает, что подростки были незаконно вывезены с оккупированной территории, а обоснованность выдвинутых обвинений вызывает сомнения.

Контекст

В Bring Kids Back UA заявляют, что подобные приговоры рассматриваются как нарушение международного гуманитарного права. По их данным, Россия системно применяет уголовное преследование в отношении украинских детей.

Возвращение незаконно удерживаемых украинских детей остается одной из ключевых задач для государства.

