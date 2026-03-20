Угорські силовики ввели ін’єкцію українцю після затримання інкасаторів з грошима та золотом

Угорські правоохоронці нібито застосували примусову ін’єкцію до одного із затриманих українців під час операції із перехоплення інкасаторських автомобілів "Ощадбанку" з великими сумами валюти та золотом. Як передають "Коментарі", про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині – заяви про ін’єкцію під час арешту

За даними видання, під час 24-годинного утримання одному із затриманих, який раніше працював у СБУ, силоміць ввели невідому речовину. Адвокат Лорант Хорват стверджує, що ін’єкцію зробили попри заперечення чоловіка. Цю інформацію, за даними журналістів, підтвердило джерело в угорській поліції, однак склад препарату офіційно не розкривається.

Джерела в Україні припускають, що йдеться про речовини класу так званих "сироваток правди", які, за їхніми словами, можуть використовуватись під час допитів. Водночас це не підтверджено офіційно. Повідомляється, що після повернення затриманих до України у крові виявили сліди препаратів відповідного типу.

Що відомо про стан затриманих

У "Ощадбанку" заявили, що один зі співробітників має інвалідність і потребує спеціального лікування та дієти, які, за їхніми даними, не були забезпечені під час утримання.

У банку також повідомили, що подали скаргу щодо можливого зловживання службовим становищем з боку угорських правоохоронців.

Подробиці затримання

Раніше повідомлялося, що 5 березня в Угорщині затримали дві інкасаторські машини "Ощадбанку" разом із сімома працівниками. Вони перевозили валюту та банківські метали між Австрією та Україною.

За наявною інформацією, у транспорті було близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, оформлених відповідно до міжнародних вимог.

Контекст

Уряд Угорщини заявив, що остаточне рішення щодо повернення вилучених коштів і золота залежатиме від результатів розслідування. Посадовці зазначають, що наразі нікому не висунуто обвинувачень, однак перевіряється версія можливого відмивання коштів.

Також угорська сторона назвала обсяг вилучених цінностей "безпрецедентно великим".

